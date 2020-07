CroisiEurope : reprise effective des croisières

Depuis quelques jours, la reprise progressive est effective chez CroisiEurope sur les fleuves en France (Seine (13/07), Rhin (15/07), Rhône et Saône (22/07) et prochainement en Corse, à partir du 27/07. Le 31/07, ce sera au tour de la Loire de voir les croisières redémarrer et pour la Gironde, ce sera le 9/08. Les passagers pourront voyager sereinement en respectant le protocole sanitaire rigoureux mis en place. Sous la houlette d’un responsable sanitaire désigné par bateau et encadré par le bureau Véritas, des consignes strictes sont à respecter par tous :

Pour la direction, toutes ces garanties sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement des croisières et encadrer cette reprise grâce à l’engagement des équipages formés et sensibilisés à ces nouvelles règles. Sans oublier l’autre atout de taille de la compagnie, la dimension humaine des bateaux et une mobilité vertueuse d’un point de vue environnemental, au plus proche de la nature et de la culture, garantissant des vacances apaisantes en toute sécurité. Portée par des valeurs humaines fortes, son professionnalisme et l’engagement de ses équipes, CroisiEurope se mobilise pour garantir une reprise réussie dans les meilleures conditions pour tous.

Communiqué de CroisiEurope, 20/07/20