Cunard annule ses croisières jusqu’en novembre

Encore un armateur à la croisière qui va faire complètement l’impasse sur la saison estivale. Cette fois, il s’agit de la compagnie britannique Cunard, qui suit logiquement le sillage tracé la semaine dernière par sa compatriote P&O Cruises (toutes deux appartenant au groupe Carnival), en allant même un peu plus loin. Alors que P&O s'arrête jusqu'en octobre, Cunard a annoncé hier qu’elle prolongeait la suspension d’activité de ses trois paquebots jusqu’au mois de novembre. Le Queen Mary 2 et le Queen Victoria voient tous leurs voyages annulés jusqu’aux départs (inclus) du 1er novembre et le Queen Elizabeth jusqu’à celui qui devait partir le 23 novembre.

L’armateur, dont les navires accueillent une clientèle très internationale, mais aussi un public globalement assez âgé, met en avant les problèmes persistants de la crise du Covid-19 : « Avec de nombreuses restrictions différentes selon les pays, la perspective de voir les gens traverser librement et en toute sécurité les frontières semble encore assez éloignée. Nous devons également mieux comprendre les implications qu’aura le Covid-19 à bord de nos navires. Nous travaillons donc avec les organismes internationaux, notamment l’US Centers for Disease Control and Prevention et Public Health England, ainsi qu’avec notre organisme collectif de l’industrie de la croisière, CLIA et d’autres et experts médicaux pour examiner tous les aspects d’un voyage avec nous », a expliqué Simon Palethorpe, président de Cunard

Le Queen Mary doit reprendre en décembre ses transatlantiques entre Southampton et New York, alors que le Queen Elizabeth doit être exploité en Australie et le Queen Victoria en Europe.

Actuellement, le QM2 et le QV sont au Royaume-Uni, au mouillage devant Weymouth, le Queen Elizabeth étant quant à lui en attente devant Manille, aux Philippines.

