Cunard ne reprendra pas ses croisières avant mars 2021

Le nombre des compagnies de croisière choisissant de faire une croix sur le reste de l’année 2020 s’allonge. Cette fois, c’est la britannique Cunard qui annonce que ses trois paquebots, les Queen Elizabeth, Queen Mary 2 et le Queen Victoria, ne reprendront respectivement pas du service avant le 25 mars, le 18 avril et le 16 mai 2021. Et malgré cet important report, l’armateur estime que les conditions demeureront trop incertaines pour maintenir le programme initialement prévu l’année prochaine . Le tour du monde du Queen Mary, qui avait été écourté cette année à cause du coronavirus, est annulé pour 2021, de même que le positionnement entre l’Australie et l’Asie du Queen Elizabeth, qui va rentrer au Royaume-Uni. Les trois navires de Cunard devraient se contenter de proposer des croisières en Europe.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.