Cyber-attaque de CMA CGM : la situation partiellement rétablie

CMA CGM a fait l'objet lundi d'une cyberattaque massive par le rançongiciel (ransomware) Ragnar Locker. Celle-ci a frappé « des serveurs périphériques », impactant plusieurs sites et des filiales, hors CEVA. Le groupe indique qu'il a interrompu, par mesure de précaution, les accès externes à son réseau et à ses applications informatiques afin d’éviter la propagation du logiciel malveillant.

Hier soir, CMA CGM indiquait que « toutes les communications à destination et en provenance du Groupe sont sécurisées, incluant les emails, les fichiers transmis et les interfaces électroniques d’échanges (EDI). Les opérations maritimes et portuaires se poursuivent. Les opérations de booking fonctionnent ». Le site commercial (e-business) est encore inactif, le groupe indique que des solutions alternatives sont proposés.

Le monde maritime et portuaire est particulièrement visé par des cyberattaques, notamment depuis le début de la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, une résolution de l’OMI sur la cybersécurité doit entrer en vigueur en janvier 2021. Elle prévoit que les administrations maritimes vérifient que les systèmes ISM (International safety management) des armateurs et navires couvrent ces risques.

