France Cyber Maritime, premier jalon d’un futur centre de coordination

Les statuts de l’association France Cyber Maritime créée à Brest ont été officiellement déposés le 17 novembre, a annoncé le Secrétariat général de la mer. Selon Brest Métropole, l’objectif de cette association présidée par Frédéric Moncany de Saint-Aignan (également président du Cluster maritime français) « est de contribuer à répondre aux attentes du monde maritime et portuaire sur les questions de cybersécurité maritime, dans un contexte de numérisation accrue des ports et navires, de développement des drones et navires autonomes, et d’augmentation des menaces cyber pesant sur ce secteur stratégique pour la France et pour l’Europe ». Il s’agit d’un premier jalon avant un centre national de coordination de la cybersécurité pour le monde maritime à horizon 2022.

D'après Brest Métropole, l'association aura pour tâche de créer « dans les prochains mois » un CERT (Computer Emergency Response Team) sectoriel, le M-CERT (Maritime Computer Emergency Response Team). Une équipe à vocation opérationnelle ayant pour mission de centraliser et coordonner les incidents de cybersécurité du secteur ainsi que de favoriser le partage d’informations. France Cyber Maritime devra aussi contribuer au développement de l’écosystème national de cybersécurité maritime.

Cette association bénéficie du soutien de nombreux acteurs du secteur maritime français : Naval Group, Bureau Veritas, Thales, ENSM, Institut Mines-Télécom, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Yes We Hack, Diateam, Sekoia, Synacktiv, ENSTA Bretagne, Elengy, GICAN, Cluster Maritime Français. Elle se développe en coordination avec l’ANSSI (Agence nationale de sécurité des systèmes d’information) et le SG Mer. La création de cette association fait suite à la décision du Comité interministériel de la mer 2018 (Cimer 2018) de structurer une réponse spécifique aux menaces cyber. Selon le SG Mer, « France Cyber Maritime est l'expression d'un travail mené entre les pouvoirs publics, les acteurs territoriaux et les filières ».

