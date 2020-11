Pakistan : Damen livre un nouvel OPV, une seconde corvette turque mise sur cale

Après le Yarmook en février dernier, le groupe néerlandais Damen a livré à la marine pakistanaise un second patrouilleur hauturier du même type. Nommé Tabuk et réalisé comme son aîné par le chantier Damen de Galati, en Roumanie, il a été réceptionné dans le port de Constanta.

Cérémonie de livraison et image du Tabuk en mer avec ses deux semi-rigides (© PAKISTAN NAVY)

Ces bâtiments de 90 mètres et 2300 tonnes du type OPV 1900 peuvent embarquer un hélicoptère et des drones, ainsi que deux embarcations rapides de 11.5 et 6.5 mètres.…