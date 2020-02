Damen livre un OPV à la marine pakistanaise

Lancé le 17 mai 2019 au chantier de Galati, en Roumanie, le Yarmook, premier des deux patrouilleurs hauturiers commandés en 2017 par le Pakistan au groupe néerlandais Damen, a été livré le 13 février. Son sistership, le Tabuk, doit suivre dès le mois de mai prochain.

Ces bâtiments de 90 mètres et 2300 tonnes du type OPV 1900 peuvent embarquer un hélicoptère et des drones, ainsi que deux embarcations rapides de 11.5 et 6.5 mètres. Le détail des équipements électroniques et de l’armement prévus n’a pas été donné.