Le Falcon 2000 MRA s’installe au Japon en attendant son arrivée en France

Alors que le programme Albatros de renouvellement des avions de surveillance maritime de la Marine nationale doit être notifié prochainement, le nouveau Falcon 2000 MRA (Maritime Multi-Role Aircraft) de Dassault Aviation est maintenant opérationnel au Japon. Les garde-côtes nippons, qui opéraient déjà deux triréacteurs Falcon 900 MSA (Maritime surveillance Aircraft) livrés en 1988, sont les premiers clients du nouvel appareil de SURMAR de l’avionneur français. Les quatre premiers ont été commandés à partir de 2015. Produits par l’usine Dassault de Mérignac, dont la tête de série est sortie à l’été 2016, ils ont ensuite, avant de rallier le Japon, rejoint les Etats-Unis pour une seconde phase de travaux. Celle-ci-ci a porté sur l’intégration du système de mission fourni par L3 Communications et celle du Searchmaster de Thales, radar à antenne active optimisé pour la surveillance maritime, notamment la détection de petits mobiles de surface. A l’issue des essais, les quatre premiers appareils ont été livrés en 2019 aux garde-côtes nippons, qui ont entretemps passé commande de deux avions supplémentaires (le sixième l’an dernier).

Avion japonais pendant ses essais après sa sortie de Mérignac (© DASSAULT AVIATION)

Falcon 2000 MSA des garde-côtes japonais (© DASSAULT AVIATION)

Le Falcon 2000 MRA (appelé Falcon 2000 MSA par les Japonais) est conçu sur la base du biréacteur d’affaire Falcon 2000 LXS, entré en service en 2014. Long de 20.2 mètres pour une envergure de 21.4 mètres et une masse maximale au décollage de plus de 18 tonnes (11 à vide), cet appareil à long rayon d’action peut franchir 7400 km. Il est équipé de deux réacteurs Pratt&Whitney PW308C de 7000 lb de poussée, chacun étant géré par un calculateur moteur numérique à pleine autorité (FADEC).

Falcon 2000 LXS (© DASSAULT AVIATION - K. TOKUNAGA)

Le Falcon 2000 MRA est conçu pour pouvoir évoluer tant à basses qu’à hautes vitesses et/ou altitudes. Par rapport aux avions turbopropulsés, le Falcon, grâce à ses réacteurs, offre une profondeur stratégique en permettant d’intervenir rapidement et d’évoluer à grande distance des bases terrestres, le temps de transit étant réduit par sa capacité à voler vite à haute altitude. A titre d’exemple, le Falcon 2000 MRA est capable d’effectuer 2 heures de patrouille à 1500 nautiques des côtes, en ayant l’avantage de pouvoir changer très vite d’altitude en cas de besoin opérationnel (identification précise, largage de moyens de sauvetage….) ou éviter le mauvais temps.

L’avion est équipé d’un radar logé dans un carénage, sous le fuselage pour une couverture à 360°. Il dispose également d’un système optronique rétractable, de hublots d’observation et d’un dispositif de lancement de chaînes SAR (Search and Rescue) : marqueurs, bouées et radeaux. L’ensemble des senseurs, ainsi que les communications (y compris satellites) est géré par un système de mission, tel l’Amascos de Thales et dans le cas des garde-côtes nippons une solution de L3 Communications. En plus des deux pilotes, la cabine de l’appareil, longue de 8 mètres pour une largeur de 2.3 mètres et une hauteur de 1.9 mètres, dispose de consoles multifonctions pour les opérateurs (deux à quatre). Il est également possible, si les clients le souhaitent, d’utiliser des pylônes d’emport (jusqu’à quatre) sous la voilure pour mettre en œuvre des missiles antinavire ou des moyens complémentaires de guerre électronique.

13 avions prévus pour la marine française

Alors que Dassault espère décrocher d’autres contrats à l’export, l’heure est aujourd’hui au lancement du programme Albatros, issu du projet des avions de surveillance et d’intervention maritime (AVSIMAR). Après la notification par la Direction Générale de l'Armement (DGA), fin 2018, de l’étude de définition détaillée du futur avion de l’aéronautique navale française, la commande des premiers exemplaires doit intervenir d’ici la fin décembre. Elle porte sur une première tranche de sept avions, avec une option pour 6 autres à affermir en 2025. Les trois premiers appareils doivent être livrés en 2024 et 2025, les dix autres devant suivre entre 2026 et 2030.

Falcon 200 Gardian (© MARINE NATIONALE)

Falcon 50 (© MARINE NATIONALE - FREDERIC DUPLOUICH)

Les futurs Albatros remplaceront d’abord les cinq vieux Falcon 200 Gardian datant de 1984 et opérés par la flottille 25F en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Puis ce sera au tour des huit Falcon 50 employés par la 24F depuis la métropole. Quatre d’entre eux ont été livrés dès l’origine (entre 1999 et 2002) en version SURMAR à la Marine nationale, les quatre autres étant d’anciens appareils à usage gouvernemental convertis pour cette mission en deux étapes, suite à leur transfert entre 2013 et 2016 (intégration d’un radar Ocean Master, d’une boule optronique, de consoles et du système de mission associé, de hublots d’observation…) puis entre 2018 et 2020 avec l’ajout d’une chaîne SAR.

