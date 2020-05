De Hoop achève le Silver Origin dans des conditions difficiles

Le chantier néerlandais De Hoop se prépare à livrer un nouveau navire d’expédition spécialement conçu pour les croisières aux Galápagos. Il s’agit du Silver Origin, qui a réalisé avec succès du 27 au 29 avril ses essais en mer au large des Pays-Bas. Cela, dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire. Un nombre minimal de personnel du constructeur étaient à bord, et comme certains équipementiers ne pouvaient être présents physiquement en raison des restrictions de circulations entre pays, il a fallu être imaginatif. Ainsi, les tests du système de positionnement dynamique ont été assurés à distance, de manière télé-opérée, depuis un centre de contrôle à Saint-Pétersbourg. Ce qui constitue selon la compagnie Silversea Cruises, armateur du Silver Origin, une première.

Le Silver Origin pendant ses essais (© SILVERSEA CRUISES)

L’achèvement du navire n’a d’ailleurs pas été une sinécure pour son constructeur. Celui-ci a d’abord été confronté fin 2019 à un niveau d’eau très bas de la rivière Waal, dans le delta du Rhin, qui relie son chantier de Tolkamer à Rotterdam. De Hoop a, ainsi, été obligé de reporter au 30 décembre le lancement du Silver Origin, initialement prévu en novembre. Plus, en janvier et février, c’est la situation inverse qui s’est produite, avec de fortes pluies faisant monter les cours d’eau à un niveau inhabituellement élevé. Résultat : impossible pour le navire de passer sous les 12 ponts qui le séparaient de la mer. Ce n’est que le 26 mars, avec plus d’un mois de retard sur le planning, que le transit a été possible vers Rotterdam, où De Hoop termine au port de Schiedam ses navires et prépare leurs essais. Cela ne laissait plus que quatre semaines au lieu de huit avant la première sortie en mer. En plus, il a fallu évidemment composer avec l’épidémie de Covid-19 qui a complexifié l’achèvement du Silver Origin. Et obligé De Hoop à prendre des mesures exceptionnelles pour continuer de travailler malgré les mesures de confinement mises en place le 15 mars aux Pays-Bas. Le chantier, qui a perdu une partie de ses effectifs et connu de nombreux retards dans les livraisons d’équipements et de matériels pour les espaces publics du navire, est cependant parvenu à poursuivre avec environ 200 personnels et la mise en place des gestes barrière. La moitié a pu être logée sur le Rossini, une barge d’habitation de 135 mètres construite en 2010 et dont la capacité a été réduite de 200 à 100 personnes seulement pour respecter les mesures de protection sanitaire. La barge a ensuite suivi le Siver Origin à Rotterdam.

Malgré toutes ces difficultés, le chantier néerlandais va donc pouvoir livrer son dernier-né à peu près dans les temps, un beau tour de force, même s’il n’y avait plus urgence pour son client puisque la crise du coronavirus a mis temporairement l’industrie de la croisière à l’arrêt.

Unité de luxe, le Silver Origin mesure 101 mètres de long pour 11 mètres de large et affiche une jauge de 5800 GT. Il sera doté de 50 suites pour une capacité de 100 passagers (le maximum autorisé par les autorités équatoriennes pour les navires exploités aux Galápagos) servis par 86 membres ’équipage. Le navire sera notamment équipé de plusieurs salons et bars, dont un observatoire, un restaurant principal et un grill extérieur, ainsi qu'un Spa.

Il s’agit du second projet de ce type mené par De Hoop après le Celebrity Flora, livré l’an dernier à Celebrity Cruises et qui a fait ses débuts en juin 2019 aux Galápagos. Les deux navires ont pu bénéficier de certaines mutualisations, Celebrity étant une filiale du groupe américain RCCL, qui possède 70% de Silversea, dont il a pris le contrôle en 2018.

