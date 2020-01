De Hoop lance le Silver Origin

Le chantier néerlandais De Hoop a lancé le 30 décembre le nouveau navire de Silversea Cruises spécialement conçu pour les croisières aux Galápagos. Livrable l’été prochain, le Silver Origin mesure 101 mètres de long pour 11 mètres de large et affiche une jauge de 5800 GT. Il sera doté de 50 suites pour une capacité de 100 passagers (le maximum autorisé par les autorités équatoriennes pour les navires exploités aux Galápagos) servis par 86 membres ’équipage. Le navire sera notamment équipé de plusieurs salons et bars, dont un observatoire, un restaurant principal et un grill extérieur, ainsi qu'un Spa.

Le futur Silver Origin (© SILVERSEA CRUISES)

Il s’agit du second projet de ce type mené par De Hoop après le Celebrity Flora, livré l’an dernier à Celebrity Cruises et qui a fait ses débuts en juin aux Galápagos. Les deux navires ont pu bénéficier de certaines mutualisations, Silversea comme Celebrity appartenant au groupe RCCL.

