De nouveaux patrouilleurs pour la Croatie

La Croatie modernise les moyens de sa marine et de ses garde-côtes avec une série de cinq nouveaux patrouilleurs hauturiers réalisés par le chantier Brodosplit. Tête de série de ce programme, l’Omiš a été livré en décembre 2018. Le bâtiment donnant satisfaction, la commande portant sur ses quatre sisterships a été signée le 17 février dernier par le ministre croate de la Défense, Damir Krstičević. Ce dernier a indiqué que le second patrouilleur serait officiellement livré à la marine (dont dépend le service de garde-côtes) le 18 septembre 2021, le « jour de la marine » en Croatie, alors que les deux unités suivantes rallieraient la flotte en 2022 et la dernière en 2023.

Long de 43.25 mètres, l’Omiš est équipé d’un canon télé-opéré de 30mm, deux mitrailleuses manuelles de 12.7 mm et quatre systèmes surface-air portables. Doté de deux moteurs diesels Caterpillar de 2525 kW, ce patrouilleur capable d’atteindre 28 nœuds et de franchir 1000 milles à 15 nœuds est armé par un équipage de 16 marins.