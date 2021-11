De nouveaux remorqueurs-pousseurs pour les bases navales de Papeete et Nouméa

Très attendu, le renouvellement des moyens portuaires de la Marine nationale en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie devient réalité. Il commence avec le remplacement les vieux PS 4 basés à Tahiti et Nouméa par de nouveaux remorqueurs-pousseurs du type RP 10, construits en métropole. Chargées sur un cargo au Havre à la fin de l’été, les deux unités destinées à la base navale de Papeete, La Gygis et Le Noddi, sont arrivées à destination le 13 octobre et ont été mis à l'eau le 25 après ré-assemblage de leur timenrie sur la coque. Ces RP 10 vont remplacer les PS 4 n° 19, 20 et 21.

