Décès d'un marin au large de Ouistreham

Le lundi 16 décembre 2019 à 07h15, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg qu’un membre de l’équipage du navire de pêche L’Imagine a fait un malaise et est inconscient. Le navire se trouvait alors à 8,2 nautiques (environ 15km) au Nord-Ouest de Ouistreham (14).

Le CROSS engage immédiatement l’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile stationné au Havre (76) avec une équipe du service mobile d’urgence du Havre (SMUR-M) et du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS 76) pour procéder à l’évacuation du marin.

A 08h25, l’équipe médicale est hélitreuillée à bord de L’Imagine et ne peut malheureusement que constater le décès de la victime, malgré les premiers soins apportés par l’équipage du navire de pêche.

A 09h01, l’opération de secours est terminée. A 12h13, le navire de pêche L’Imagine arrive au port de Port-en-Bessin (14) pour prise en charge, à quai, du marin décédé par les services spécialisés et la gendarmerie.

Communiqué de la préfecture maritime Manche-Mer du Nord, le 16 décembre 2019.