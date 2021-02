Décès d'un marin du groupe aéronaval français

Le chef d’état-major des Armées a appris avec tristesse la mort, le 25 février 2021, du maître principal Éric Genestine engagé en opérations dans le cadre de la mission Clemenceau 2021.

Suite à un malaise dans la soirée du 24 février, il a été pris en charge par la chaîne médicale du groupe aéronaval, puis a été évacué en urgence absolue par un hélicoptère de la Marine nationale vers l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne à Toulon. Le 25 février 2021 à 01h30, le maître principal Éric Genestine est décédé des suites d’un arrêt cardiaque.

Le maître principal Éric Genestine opérait à bord de la Frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul, engagée au sein du groupe aéronaval – TF473 – qui a appareillé de Toulon le 21 février 2021 pour la mission Clemenceau 2021.

Le chef d’état-major des Armées s’incline devant sa mémoire et adresse ses plus vives condoléances à sa famille et à ses proches et les assure de la pleine solidarité des armées dans ces circonstances douloureuses. Ses pensées vont également à ses frères d’armes, à qui il exprime son soutien, et sa compassion.

Communiqué de l'Etat-major des Armées, 26/02/21