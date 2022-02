Demain les océans : le site du Groupe Télégramme pour le One Ocean Summit

A l’occasion du One Ocean Summit, le sommet international de l’océan, le Groupe Télégramme, partenaire de cet évènement, lance le site Demain les océans.

Quatre titres du Groupe Télégramme se mobilisent à l’occasion du One Ocean Summit, qui se déroule à Brest du 9 au 11 février, pour couvrir cet évènement international et détailler les grands enjeux maritimes de notre époque. Les journalistes du Télégramme, de Mer et Marine, de Tébéo et de la Lettre économique de Bretagne vous proposent sur le site Demain les océans de nombreux articles, reportages et interviews autour notamment des sciences et de la recherche, de la protection du milieu marin, de la décarbonation des activités humaines en mer… Un site qui sera agrémenté chaque jour de nouveaux contenus éditoriaux jusqu’à la fin du sommet de Brest.

- Venez découvrir le site Demain les océans