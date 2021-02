SMM : démarrage de l'édition en ligne

Le salon SMM devait se dérouler, comme tous les deux ans, début septembre à Hambourg. L'édition, que les organisateurs espéraient pouvoir tenir en présentiel, avait été reportée à aujourd'hui. Mais face à la situation sanitaire, ils se sont résolus à transformer cet incontournable évènement du secteur maritime mondial en version exclusivement numérique et totalement gratuite. Celui-ci va donc se tenir en ligne cette semaine, du mardi 2 au vendredi 5 février.

« Tenir ce salon, c'est aussi montrer notre solidarité avec l'industrie qui a besoin de ces échanges », dit Bernd Auderheide, président de Hamburg Messe, organisateur du SMM, lors d'une conférence de presse à laquelle Mer et Marine a assisté. Si le salon avait d'abord envisagé la mise en place d'une plateforme pour les exposants, il y a finalement renoncé. A la place, le SMM propose plus de soixante conférences et présentations, en direct et revisionnables en streaming, dont une grande partie seront interactives avec la possibilité de poser des questions aux intervenants, représentant plus de 160 entreprises et organismes. Les thématiques sont très variées, la part belle étant faite aux questions qui agitent le plus le monde maritime comme la transition énergétique, la numérisation et la cyber-sécurité, la question de la sécurité en mer avec une journée dédiée à la défense mais aussi les énergies marines ou encore la science.

L'ensemble du programme de l'évènement, dont Mer et Marine est partenaire, est disponible ici.

