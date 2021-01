Démarrage des travaux du tunnel sous-marin entre le Danemark et l'Allemagne

Ce sera le plus long tunnel à la fois motorisé, avec deux doubles-voies autoroutières, et ferroviaire au monde. Les travaux du Femharn Belt, reliant les villes de Puttgarden, dans le Schleswig-Holstein en Allemagne, et Rødbyhavn, dans le Lolland Falster au Danemark, ont démarré au début du mois de janvier. Le projet devrait voir le jour en 2029 et profondément changer les plans de circulation vers le Danemark et la Suède puisqu’il permettra de s’affranchir soit du passage en ferry, soit du franchissement du pont de l’Öresund.

Les trois contrats de construction principaux ont été remportés par un consortium mené par le groupe français Vinci, et dans lequel se trouvent également les sociétés Solétanche Bachy, Max Bögl Stiftung, CFE et Royal BAM Group. Le contrat de dragage et de poldérisation a été attribué à un consortium associant Boskalis, Van Oord, Hochtief et Ed Züblin. Le budget d’ensemble de la construction de l’ouvrage est de 3.4 milliards d’euros.

