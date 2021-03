Deme et Sabca testent des drones pour les champs éoliens offshore

Opérations de recherche et de sauvetage avec détection infrarouge et largage de bouées, enquêtes environnementales, inspections de turbines et de sous-stations, livraison de colis… Deme Offshore et Sabca ont réalisé une série de tests avec des drones sur le parc éolien offhore de Rentel, en mer du Nord, à 35 km des côtes belges.

La compagnie belge et son compatriote, équipementier aéronautique et filiale du groupe Dassault, sont associés depuis deux ans pour développer des drones dévolus à des missions de surveillance et d’inspection des éoliennes offshore. Deme intervient dans l’installation et la maintenance de champs éolien, tandis que Sabca développe des drones pour des applications industrielles.

Deux drones ont été testés : un drone multicoptère classique et un drone de surveillance à voilure fixe d’une envergure de plus de 3…