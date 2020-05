DEME : la grue de l’Orion 1 s’effondre lors d’essais de charge

Impressionnant. La grue de l’Orion 1, futur navire d’installation de la compagnie belge DEME, effectuait des essais de charge aux chantiers Liebherr, à Rostock, en Allemagne, lorsqu’elle s’est effondrée le samedi 2 mai. Alors que 120 personnes se trouvaient à bord, cinq ont été légèrement blessées.

Une vidéo montre la flèche s’effondrer brutalement et percuter la coque du navire, tandis que des débris volent aux alentours :

L’Orion 1 a été construit à Qidong en Chine par les chantiers Cosco. Il est d’ailleurs encore la propriété de Cosco (Qidong) Offshore Co., Ltd, qui devait le livrer ce mois-ci à DEME. Commandé en 2016 par GeoSea, filiale de l'armement belge, l'Orion mesure 216 mètres de long pour 49 mètres de large, avec 16.8 mètres de tirant d'eau. Conçu pour la pose des fondations (monopiles et jackets), des mâts et des turbines des éoliennes offshore, ainsi que pour la déconstruction à venir de certaines installations offshore, il était attendu pour installer des fondations de Jacket sur le champ de Moray East, en Ecosse, dans deux semaines.

Construite en Allemagne, sa grue HLC 295 000 de 5000 tonnes avait été présentée comme capable de soulever des colis à plus de 170 mètres, en faisant l’une des plus puissantes de ce type au monde. Selon DEME : « La grue a subi des dommages importants ». Ces dégâts doivent faire l’objet d’une enquête dans les jours et semaines à venir.