DEME va faire construire un nouveau navire d’installation d’éoliennes à Taïwan

La coentreprise CSBC DEME Wind Engineering, réunissant le constructeur naval taïwanais et la compagnie belge DEME, a pris la décision finale d'investissement pour se doter d’un navire d’installation d’éoliennes. Le Green Jade sera construit dans les chantiers CSBC de Kaohsiung et livrable en 2022. Ce sera une première pour le pays.

Long de 216.5 mètres et pouvant embarquer 160 personnes, il sera équipé d’une grue de 4000 tonnes et d’un système de positionnement dynamique DP3. Le pont du navire prévu pour les éoliennes géantes de nouvelle génération a été prévu pour transporter simultanément plusieurs monopiles, jackets ou autres composants. Le navire interviendra sur les champs d’Hai Long (qui devrait être doté de la nouvelle éolienne de Siemens Gamesa de 14 MW) et Zhong Neng.

CDWE est le premier contractant EPCI (conception, fourniture, construction, installation) dans l’éolien offshore à Taïwan. Le navire sera sous pavillon taïwanais.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.