ABB va équiper les futurs ferries géants de P&O destinés au Détroit

ABB va fournir la propulsion des deux futurs ferries de P&O destinés à la ligne Douvres-Calais actuellement en construction dans les chantiers chinois de Guangzhou. Elle sera constituée d'un système hybride de 8.8 MW de batteries et de groupes électrogènes, de quatre azipods de 7.5 MW. Les batteries pourront être utilisées pour les manoeuvres de port.

Conçus par le bureau d'architecture danois OSK-ShipTech, ces navires de 230 mètres seront les plus grands construits jusqu'ici pour la ligne. Représentant un investissement de 260 millions d'euros, ils seront livrés d'ici 2023, le contrat comprenant une option pour deux unités supplémentaires livrables d'ici 2024.

Ce design amphidrome reprend en fait le concept des bacs ou d’un certain nombre de petits ferries affectés à des lignes côtières. Mais, en raison de leur longueur, une seule passerelle au centre n’était pas envisageable. Il y en aura donc deux, le commandant et les officiers passant tout simplement de l’une à l’autre selon le sens de traversée. Cela permettra d’éviter les manœuvres portuaires, les navires n’ayant pas besoin de se retourner pour partir en sens inverse. Il en résultera un gain de temps et des économies de carburant, évalués à 7 minutes (sur une traversée d’1H30) et une tonne de combustible.

