Des bateaux piégés détruits par la coalition menée par l’Arabie saoudite

La coalition menée par l’Arabie saoudite a rapporté avoir détruit deux bateaux piégés des rebelles yéménites Houthis, dimanche dernier. Selon elle, ils venaient du gouvernorat yéménite d’al-Hodeidah, qui borde la mer Rouge, et ont été interceptés quelques instants avant d'exploser, sans qu'il soit précisé quelle était la cible. Trois drones ont aussi été abattus.

Déjà, en décembre dernier, la coalition qui soutient le président yéménite avait intercepté et détruit deux bateaux piégés dans le gouvernorat d’al-Hodeidah. Les attaques ou tentatives d’attaques par des drones, navires piégés, voire missiles balistiques sont devenus monnaie courante. Les Houthis ont en particulier recours à des drones suicides, notamment Qasef-1 et Qasef-2K, de conception iranienne. Ainsi, le 7 mars, le terminal pétrolier de Ras Tanura avait été visé par un drone chargé d'explosifs et venu de la mer. Jeudi 1er avril, les forces Houthis affirmaient encore avoir attaqué des cibles d’importance à Riyad avec des…