Des cas de Covid19 stoppent une partie de la flotte d'Hurtigruten

L’été est très compliqué pour Hurtigruten. Après avoir été la première compagnie de croisière à annoncer son redémarrage post-pandémie, le groupe norvégien est désormais au cœur d’une tourmente très commentée par les médias et les responsables politiques du royaume scandinave. Celle-ci a démarré fin juillet, quand un passager du Roald Amundsen est testé positif au Covid-19 la semaine suivant son débarquement. Hurtigruten est immédiatement prévenu par les autorités sanitaires norvégiennes. Il semblerait cependant que la compagnie ait laissé repartir ses passagers débarquant vers l’aéroport de Tromsø et n’ait communiqué que quatre jours plus tard sur une partie de son équipage présentant des symptômes. Les autorités ont dû alors tenter de retrouver tous les passagers, majoritairement norvégiens, et ont mis en quarantaine ceux qui n’avaient pas encore quitté Tromsø. Le dépistage montre à ce moment-là que 41 membres d’équipage et 21 passagers des deux derniers voyages du Roald Amundsen sont positifs. Neuf de plus ont été dépistés depuis.

En Norvège, où la transparence et le respect des règles sont des valeurs primordiales, Hurtigruten se trouve depuis dans une posture délicate. Daniel Skjeldam, président de la compagnie, a présenté des excuses publiques, le directeur opérationnel a été licencié et les trois bateaux effectuant les croisières hors Express Côtier arrêtés.

Actuellement 11 membres d’équipage sont toujours en quarantaine, 147 autres en sont sortis. Une enquête de police a été lancée, en plus de celle des autorités sanitaires, suite à différents témoignages accusant Hurtigruten d’avoir tardé à déclarer les cas suspects de Covid-19 et mettant notamment en cause les personnels soignants embarqués. Des accusations vigoureusement niées par Hurtigruten qui a demandé à DNV-GL de mener une enquête interne.

