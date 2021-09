Le Havre, Cherbourg: des centaines de pêcheurs manifestent contre les éoliennes

Plusieurs centaines de pêcheurs ont manifesté vendredi 24 septembre au Havre et à Cherbourg contre les projets de parcs éoliens offshore en cours de développement en Normandie. Des actions ont été conduites dans les ports et à terre pour dénoncer l’impact de ces champs sur leur travail et la vie marine. Une action soutenue par plusieurs associations de défense de l’environnement, dont…