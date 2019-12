Des centrales inertielles iXblue pour les nouveaux OPV argentins

Kership, co-entreprise fondée par Naval Group et Piriou, spécialiste de la construction navale militaire, a sélectionné les solutions de navigation iXblue pour équiper les trois nouveaux patrouilleurs hauturiers (type OPV 87) destinés à la Marine Argentine. Les centrales de navigation inertielles Marins et les calculateurs & systèmes de distribution de données Netans assureront ainsi la navigation de ces trois futurs bâtiments.

Déjà partenaire de Naval Group et Piriou sur divers programmes navals tels que les futures frégates de défense et intervention (FDI) et les bâtiments multi-missions (B2M) de la Marine Nationale, c’est la première fois que les systèmes de navigation iXblue sont sélectionnés par le constructeur Kership.

« Que le choix de Kership se porte sur les solutions iXblue pour assurer la navigation des trois nouveaux patrouilleurs actuellement en construction est une source de fierté pour notre groupe. Ces bâtiments viendront ainsi rejoindre les corvettes de la classe Drummond (type A69), les patrouilleurs lance-missiles de la classe Intrepida et la frégate Rosales classe MEKO de la Marine Argentine, déjà équipés de notre technologie, » explique Jean-Marc Binois, Directeur Commercial. « Ce contrat témoigne de la fiabilité et de la performance de notre technologie, déjà adoptée par plus de 40 marines dans le monde. »

A bord de plus de 650 navires de surface et plateformes sous-marines, les systèmes de navigation Marins et les calculateurs Netans répondent précisément aux exigences des navires de combat les plus modernes. Basées sur la technologie iXblue des gyroscopes à fibre optique, les centrales Marins offrent de très hautes performances et fournissent des informations très précises de position, cap, roulis, tangage et de vitesse quel que soit l’environnement, y compris lorsque les signaux GNSS sont inaccessibles ou brouillés.

Au cœur du système de navigation, le calculateur & système de distribution de données Netans s’interface directement avec les capteurs du navire, dont il analyse, fusionne puis distribue les données vers l’ensemble des systèmes de bords. La gamme Netans fournit ainsi une information de navigation robuste, cohérente et précise au sein des environnements opérationnels les plus difficiles, tout en répondant aux problématiques de cybersécurité rencontrées par les principales marines du monde.

Communiqué d’iXblue, 18/12/19