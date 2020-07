Des centrales iXblue pour les nouvelles Gowind construites par Naval Group

Communiqué d’iXblue, 02/07/20 iXblue a été sélectionné par Naval Group pour fournir les systèmes de navigation de deux corvettes Gowind destinées au marché international. Les centrales de navigation Marins et les calculateurs & systèmes de distribution de données Netans équiperont ainsi ces deux futures corvettes de combat. Ce contrat vient renforcer une collaboration de longue date avec Naval Group, les solutions de navigation iXblue ayant déjà été sélectionnées par le chantier naval pour de nombreux programmes français et export.

« Nous nous réjouissons de la confiance renouvelée de Naval Group en nos solutions de navigation pour un programme export clef tel que les Gowind. » commente Benoît Kerouanton, Directeur de la division Navigation chez iXblue. « Chacune des deux corvettes se verra donc équipé de deux systèmes de navigation Marins et deux calculateurs & systèmes de distribution de données Netans et bénéficiera d’une information de navigation extrêmement fiable, performante et sécurisée, et ce quel que soit l’environnement, y compris lorsque les signaux GNSS sont inaccessibles ou brouillés. »

Basées sur la technologie du gyroscope à fibre optique (FOG), les solutions de navigation iXblue équipent déjà plus de 650 navires de surface et plateformes sous-marines au sein de 40 marines nationales et garde-côtes, incluant des programmes majeurs tels que les futures FDI de la Marine française, les nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque du type Astute et les porte-avions de la classe Queen Elizabeth de la Royal Navy, les frégates du type F123 (classe Brandenburg) et du type 122 (classe Bremen) de la Marine allemande, ou encore les nouveaux OPV 87 de la Marine Argentine.