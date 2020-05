Des conteneurs suivis grâce à l’intelligence artificielle

Le 18 mai, Bolloré Transport & Logistics a signé un Memorandum of Understanding avec Next4 et l’Institut Mines-Telecom d’Albi pour développer les fonctionnalités de traçabilité des flux de marchandises. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors.

En avril 2019, le groupe Bolloré Transport & Logistics a créé le B.Lab Center à Puteaux. Ce lieu de 500m2 dans l’enceinte de son siège social a « pour ambition de développer de nouvelles solutions visant à accélérer la digitalisation de la chaîne logistique en associant les clients de l’entreprise dans le processus de création de l’idéation à leur mise en œuvre ».

Traçabilité des conteneurs

En mai, le groupe Bolloré a franchi un pas supplémentaire en signant un MoU pour développer la traçabilité des conteneurs. Les boîtes seront dotées d’un capteur qui permettra de suivre en temps réel leurs déplacements. L’association avec Next4 et l’Institut des Mines-Telecom d’Albi doivent permettre de favoriser les synergies entre les trois opérateurs. « Nous voulons améliorer l’agilité et la résilience de la supply chain associée au transport de marchandises conteneurisées », explique le groupe Bolloré.

L’association Next4 et IMT d’Albi

L’association entre les trois opérateurs va permettre de doter les conteneurs des trackers de Next4. Les données recueillies seront analysées grâce à l’intelligence artificielle. Elle est en cours de développement pour proposer à ses clients de nouveaux services. Partenaire de Bolloré depuis 2018, Next4 a développé sa technique pour que les commissionnaires puissent suivre, partout dans le monde, leurs conteneurs. En 2019, Next4 s’est associé avec l’IMT d’Albi pour mener l’analyse des résultats fournis par ses trackeurs.

Suivi en temps réel

Dans le même temps, Bolloré Transport & Logistics a démarré en 2019 le « Real Time Monitoring ». Il lui permet par « l’Internet des objets » et l’intelligence artificielle de suivre de bout en bout les conteneurs. « Dotée d’un système de gestion proactive des alertes, cette nouvelle solution assure un suivi des expéditions de bout en bout. Développée par le B. Lab1, le suivi se fait en temps réel et garanti l’intégrité des marchandises transportées », continue le groupe de Puteaux.

© Un article de la rédaction de Ports et Corridors. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.