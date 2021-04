Deux armateurs norvégiens lancent une compagnie de vraquiers à ammoniac

Les compagnies norvégiennes Navigare Logistics et Mosvolds Rederi (groupe Glastad), ainsi que le spécialiste de l'ammoniac Amon Maritime (dont Mosvolds Rederi est l’un des fondateurs) ont créé une coentreprise pour développer, construire et opérer des caboteurs vraquiers « zéro émission ». La nouvelle compagnie, Viridis Bulk Carriers, devrait passer commande des premiers navires en 2022 pour réception en 2024.

Tablant sur la flotte vieillisante de ce type de navires en Europe et la demande en nouvelles constructions qui devrait s’en suivre, la compagnie veut construire immédiatement des navires n’émettant pas de gaz à effet de serre. Les associés veulent utiliser de l’ammoniac, estimant qu’il s’agit du « carburant zéro carbone le plus prometteur pour l’avenir ». Les navires utiliseront aussi des batteries et une connexion électrique à quai, pour réaliser des manœuvres silencieuses dans les ports. Ils devront être en mesure de parcourir 3000…