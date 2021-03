Deux embarcations de migrants sauvées en Manche

Mardi 09 mars 2021, le centre régional de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est informé que plusieurs embarcations de migrants se trouvent en difficulté en Manche.

Le CROSS Gris-Nez est prévenu par la gendarmerie départementale, via la gendarmerie maritime et le sémaphore de la formation opérationnelle de surveillance et d'information territoriale (FOSIT) de la Marine nationale à Dieppe, qu'une embarcation de migrants initie une dangereuse tentative de traversée de la Manche au large de Berneval-le-Grand (76).

Le CROSS engage immédiatement la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Yser de la gendarmerie maritime ainsi que la vedette de surveillance régionale (VSR) Armoise des affaires maritimes pour leur porter assistance, qu'ils refusent dans un premier temps. Après plusieurs heures en mer, par des températures de l'air et de mer extrêmement faibles augmentant d'autant plus la dangerosité de cette opération, les 33 naufragés (dont 5 femmes et 10 enfants) sont finalement pris en charge à bord de l'Yser et de l'Armoise, et leur embarcation semi-rigide d'environ 8 mètres prise en remorque par l'Armoise, puis sont déposés à Dieppe à 11h39 où ils sont pris en charges par les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 76 et par la police aux frontières (PAF) 76.

Le CROSS Gris-Nez reçoit ensuite un appel de migrants dont l'embarcation est en difficulté au large de Calais (62). La vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Scarpe et le remorqueur d'intervention, d'assistance et de surveillance (RIAS) Abeille Languedoc affrété par la Marine nationale sont engagés pour leur porter assistance. Les 28 naufragés sont récupérés à bord du RIAS Abeille Languedoc ainsi que leur embarcation semi-rigide d'environ 8 mètres. Ils sont déposés à Calais où ils sont pris en charge à 15h30 par les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 62 et la police aux frontières (PAF) 62.

Ils sont tous sains et saufs grâce à l'efficience et la réactivité des acteurs agissant quotidiennement pour l'action de l'Etat en mer et la sauvegarde de la vie humaine : le CROSS Gris-Nez, la préfecture maritime et le centre des opérations maritimes, la gendarmerie maritime, les affaires maritimes, la Marine nationale, les usagers de la mer, ainsi que les unités de l'Etat patrouillant quotidiennement en mer.

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche, une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereuses pour la vie humaine.

Communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, 09/03/20