Deux navires de Ponant quittent Saint-Malo et s’avitaillent à Cherbourg

Partis précipitamment de Saint-Malo le 7 juillet en plein mouvement de grogne des dockers locaux, Le Dumont d’Urville et Le Champlain, qui avaient trouvé refuge dans le port breton le 24 avril en pleine crise sanitaire, se sont positionnés au mouillage devant Cherbourg. Ils doivent y entrer ce jeudi et se mettre à quai pour effectuer un ravitaillement en vivres et en combustible avant, normalement, la reprise de leur activité commerciale. Celle-ci est prévue samedi avec le début de la programmation estivale de Ponant le long des côtes françaises au départ de cinq ports hexagonaux (Le Havre, Saint-Malo, Bordeaux, Marseille et Nice). Dans cette perspective, Le Champlain doit repartir de Cherbourg demain pour accueillir le lendemain à Saint-Malo ses premiers passagers depuis le début de la crise sanitaire. Idem pour Le Dumont d’Urville, qui doit quant à lui partir de la pointe du Cotentin dès ce jeudi soir afin de rejoindre Le Havre demain.

Le départ des croisières demeure néanmoins subordonné au feu vert du gouvernement français et des préfets locaux, qu’en date d’hier Ponant n’avait toujours pas obtenu.

Pour convaincre les autorités locales mais aussi des passagers encore réticents à embarquer sur des navires de croisière alors que le Covid-19 continue de circuler, la compagnie française a mis en place un protocole sanitaire particulièrement travaillé, apparaissant comme le plus poussé annoncé jusqu’ici par l’industrie de la croisière.

En dehors des croisières hexagonales programmées cet été, Ponant déploiera ces mesures sur les autres navires de sa flotte exploités dans d’autres régions, avec pour commencer Le Bellot et Le Boréal qui doivent prochainement reprendre leurs croisières entre l’Islande et le Svalbard.

