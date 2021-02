Deux nouveaux navires d’expédition de Sunstone achèvent leurs essais en mer

Réalisés sur un design Ulstein par les chantiers chinois CMHI de Shanghai, les troisième et quatrième navires de croisière de la classe Infinity commandés par le groupe américain Sunstone ont achevé leurs essais en mer début février. Plus de 150 personnes étaient à bord des Ocean Victory et Ocean Explorer pour cette campagne de tests, entre le personnel des chantiers, les représentants de l’armateur et de la société de classification Bureau Veritas.

(© : SUNSTONE)

Pour le moment, sept unités de la classe Infinity ont été commandées. Initialement, on parlait d’une dizaine de navires mais avec la crise sanitaire, le projet en reste là pour le moment. Conçus par le groupe norvégien Ulstein, qui leur a donné son célèbre design X-bow à étrave inversée, les Infinity sont des navires d’expédition de 104 mètres de long pour 18 mètres de large capables d’évoluer en zones polaires. Selon les bateaux, la capacité va de 130 à 200 passagers, servis par 85 à 115 membres d’équipage.

(© : SUNSTONE)

(© : SUNSTONE)

(© : ULSTEIN)

Propriété de Sunstone, les Infinity font tous l’objet de chartes d’affrètement à long terme avec différents opérateurs touristiques. Tête de série, le Greg Mortimer, livré en septembre 2019, est affrété par le groupe australien Aurora Expeditions. C’est pour le moment le seul de la classe à avoir connu une exploitation commerciale, interrompue par la crise sanitaire. Son premier sistership, le Sylvia Earle, doit être livré cette année. Il en sera de même pour les Ocean Victory et Ocean Explorer. Le premier sera alternativement exploité pour le compte de deux opérateurs, Victory Cruise Lines et Albatros Expeditions, alors que le second sera affrété par Vantage Travel.

Doivent suivre en 2022 les Ocean Odyssey (Vantage Travel) et Ocean Albatros (Albatros Expeditions), puis en 2023 l’Ocean Discoverer, autre unité qui partagera son temps entre deux affréteurs, Victory Cruise Lines et Aurora Expeditions.

