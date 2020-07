Deux nouveaux portiques géants pour Eurofos

Le groupe PortSynergy, premier opérateur français de manutention portuaire, annonce la livraison imminente de ses nouveaux portiques à destination du terminal EuroFos.

Début de semaine prochaine, le terminal EuroFos recevra par voie maritime ses deux nouveaux portiques de type Malaccamax.

Commandé en 2019 à ZPMC et après un voyage de plus de 5 mois en mer, EuroFos réceptionnera lundi 20 juillet 2020 ses deux nouveaux portiques, derniers éléments du plan d’investissements colossal du Groupe de 115M€ sur 2019 et 2020.

La livraison et les opérations de déchargement des deux portiques devraient durer d’1 semaine à 10 jours.

Ils entreront alors dans une phase d’essais de 3 mois avec une mise en service prévue pour décembre 2020.

Avec leurs dimensions gigantesques, ces 2 portiques de type Malaccamax, offriront une hauteur sous spreader de 54m de haut et une portée de 72m, soit 26 rangées, permettant ainsi d’opérer les plus grands navires, qui à l’heure actuelle sont de 25 conteneurs de large.

EuroFos disposera alors d’une flotte de 8 portiques :

- 4 malaccamax

- 2 post panamax

- 2 panamax

Les portiques seront positionnés sur le nouveau quai de 300 mètres dit « la rotule », espace qui séparait les deux opérateurs portuaires de Fos-sur-Mer, aménagé en des temps records par le GPMM.

La rotule sera exploitée par PortSynergy – EuroFos qui bénéficiera alors d’un linéaire de quai de 1900m et d’une surface totale de 89 hectares.

Communiqué de PortSynergy Eurofos, 17/07/20