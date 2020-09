ODC Marine : deux nouvelles vedettes passagers - liaison Martinique Sainte-Lucie

Profitant de l’accord de simplification signé par les Affaires Maritimes de la zone caraïbe, l’armateur TRANSPORT EXPRESS CARAÏBES propose des traversées dans les eaux internationales de la Martinique et de Sainte-Lucie.

Pour consolider son programme, il fait l’acquisition de deux vedettes 18m 84 places, la première livrée en 2019 est déjà en exploitation, la seconde rejoindra la flotte fin 2020.

Patrice AMANOU, gérant de TRANSPORT EXPRESS CARAÏBES, résume sa stratégie dans ces mots « Notre premier bateau Capo Rosso 1 était loin d’être parfaitement adapté à notre exploitation mais il nous a permis de nous lancer, de découvrir la ligne et de développer une clientèle. Nous appuyant sur ces bases solides nous avons souhaité accélérer en améliorant notre qualité de service et en diminuant notre impact environnemental ».

(Pont Flexiteek 2G intégral. Finition soignée, entretien simple, améliore le confort acoustique)

Pour aller plus vite et consommer moins, l’architecte naval Mer et Design et le chantier ODC Marine ont proposé une construction aluminium, une carène à tunnel et une propulsion en ligne d’arbres Volvo D13 2*500 Ch avec hélices ZF classe S. Avec une consommation de seulement 125L par heure en pleine charge à 20 nœuds, ces vedettes de 18m ultra optimisées ne nécessitent pas plus de 1.5L par passager par traversée (contre 2.2 L avec le précèdent bateau).

(Moteurs Volvo D13 500 CH rating continu, permettant une vitesse de travail en pleine charge sans interruption à 20 nœuds)

Pour réduire le temps de traversée il a fallu innover et offrir un haut niveau de confort tout en maintenant une vitesse élevée, même dans une mer formée. Le savoir-faire du cabinet d’architecture Mer et Design, une étude acoustique et vibratoire menée sur 3 ans par le bureau d’étude Delhom Acoustique et des assises toiles tendues issues de l’industrie des navires grande vitesse ont permis d’améliorer significativement les performances : avec une vitesse moyenne de 18/20 nœuds en mer formée le temps de traversée a été réduit de 15 minutes, et le volume sonore est inférieur à 75 Db (confort acoustique d’une voiture sur l’autoroute).

(Assises toiles tendues type Navire Grande Vitesse )