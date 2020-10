Chutes du Niagara : entrée en flotte de nouvelles vedettes tout électrique

Ce sont les deux premiers bateaux tout électriques construits aux Etats-Unis. Les James V.Glynn et Nikola Tesla sont les nouvelles vedettes de la compagnie Maid of the Mist et elles ont démarré leur activité cette semaine.

Maids of the Mist a été créé en 1864 et depuis promène les touristes (environ 1.6 million par an) sur la rivière Niagara d'où l'on admire les chutes du même nom. C'est aussi le premier armateur américain à posséder des navires totalement électriques qu'il a commandés aux chantiers Burger Boat Company de Manitowoc, dans le Wisconsin. Les deux nouvelles unités remplacent les Maid of the Mist VI (1990) et Maid of the Mist VII (1997).

Ces bateaux ont une propulsion purement électrique avec un parc de batteries haute capacité de 316 kWh, séparées en deux packs installés dans chacune des coques de ces catamarans. Elles fournissent l'énergie des moteurs pour une puissance totale de 400 kW. ABB a livré le système électrique et les commandes, ainsi que le système de chargement à quai. Les bateaux sont connectés en arrivant et rechargés en sept minutes, correspondant au temps de débarquement et d'embarquement des passagers. L'électricité est produite localement à base d'énergie hydro-électrique.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.