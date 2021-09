Deux OPV britanniques déployés pour 5 ans dans la région Indopacifique

En livrée camouflage, les HMS Tamar et HMS Spey, deux des cinq nouveaux patrouilleurs hauturiers (OPV) du type River Batch 2 de la Royal Navy, ont appareillé de Portsmouth le 7 septembre. Ils vont assurer un déploiement d’au moins cinq ans dans la zone indopacifique. Leur maintenance sera assurée dans des ports de la région et les équipages se relaieront à bord régulièrement, via des transferts aériens avec le Royaume-Uni. Ce concept de bâtiments déployés …