Deux porte-avions américains en mer d’Arabie

Alors que la situation se tend de nouveau entre les Etats-Unis et l’Iran, faisant redouter une nouvelle escalade entre les deux pays, notamment en territoire irakien, Washington montre ses muscles. Deux porte-avions de l’US Navy évoluent actuellement en mer d’Arabie. Il s’agit de l’USS Dwight D. Eisenhower et de l’USS Harry S. Truman, qui ont conduit le 18 mars des opérations combinées avec d’autres forces américaines, dont des bombardiers B-52. « Nos deux groupes de porte-avions se sont concentrés pour prévenir toute menace sur la sécurité de la région. Bien que nous ne cherchons pas de conflit en mer nous n’avons jamais été mieux placés et mieux préparés à y répondre avec une force écrasante », a déclaré l’amiral Jim Malloy, commandant de l’US Naval Force Central Command.