Deuxième saison pour Women of the Seas, le podcast des aventurières de la mer

Plus de 10.000 écoutes pour les huit épisodes de la première saison de Women of the Seas, le podcast qui dresse le portrait des femmes aventurières en mer! Ce très beau succès a encouragé Clémentine Moulin et Antoine Clément, ses deux créateurs, a travaillé sur une nouvelle saison, dont le premier épisode sera lancé le 8 mars prochain, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. 8 rencontres de 40 minutes sont prévus d’être diffusés tous les 15 jours. Et, comme la première saison, elles promettent d'être inspirantes et immersives.

On pourra y découvrir des femmes artiste, navigatrice, cuisinière, scientifique, réalisatrice, militaire, écrivaine, pêcheuse, politique, à bord de submersible, de goélette, de frégate, de trois-mâts, de coque de noix ou de chalutier, sous l’eau ou sur l’eau, et toujours aux quatre coins du monde.

Une levée de fonds sur la plateforme participative Ekosea sera bientôt disponible pour lancer l’application Women of the Seas – le nouveau réseau social audio des aventurièr.es de la mer.

Vous pouvez déjà retrouver les portaits de la première saison sur le site web du podcast, également hébergé sur Acast. Le podcast est également distribué sur tous les grands diffuseurs de podcast : Apple Podcast, Itunes, Spotify, Deezer, Stitcher, Google podcast, Cast Box, Tune In, Podchaser, Podcastaddict, iHeart Radio, Pocket Casts, Castro, Overcast.