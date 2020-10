Déversement d’hydrocarbures en mer : un outil d’analyse en ligne

Le centre de l’environnement finlandais SYKE et l’université d’Aarhus (Danemark) ont développé un outil d’analyse pour lutter contre les déversements d’hydrocarbures qui a été mis en ligne en libre accès. Créé dans le cadre du projet GRACE financé par le programme européen Horizon 2020, cet outil baptisé EOS (Environment & Oil Spill Response) s’adresse aux autorités locales et plus largement aux équipes chargées de lutter contre ces pollutions.

L’idée est de contenir au mieux les impacts environnementaux, en aidant à planifier les interventions et à utiliser les techniques appropriées (que ce soit de lutter par récupération mécanique, dispersion chimique, ou brûlage in situ) pour réagir plus rapidement en cas de marée noire. L’outil basé sur différents scénarios de fuites d’hydrocarbures a été développé pour l’Arctique, mais il peut s’appliquer à n’importe quelle région selon ses concepteurs.

Il contient une feuille de calcul interactive et un manuel d’utilisation, disponibles en téléchargement gratuit. L’analyse se déroule en cinq étapes : collecte des données et informations environnementales, évaluation des données et modélisation des déversements d'hydrocarbures, calcul des scores et des indices, arbres de décisions pour chaque technologie d'intervention, interprétation et diffusion des résultats de l’outil. Il faut ensuite réaliser une évaluation de l’atténuation de l’impact des déversements (Spill Impact Mitigation Assessment ou SIMA).

