DFDS : le Calais Seaways à l’arrêt

Face une baisse sensible des échanges entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni, DFDS, comme son homologue P&O Ferries, réduit la voilure sur le Détroit. Samedi soir, à l’issue d’une dernière traversée depuis Douvres, le Calais Seaways a été arrêté. Le navire se trouve depuis à quai dans le port de Calais, pour une durée indéterminée. « Nous sommes soumis à la règle de l’offre et de la demande. Ainsi, ayant constaté une baisse de 20 % du volume fret et un arrêt total des activités "passagers" lié aux mesures de confinement, nous avons décidé de suspendre les rotations de ce ferry pour le moment », indique DFDS à Mer et Marine.

Le Calais Seaways est l’un des trois navires sous pavillon français exploités par la compagnie sur la ligne Calais-Douvres. Les deux autres (Côte des Flandres et Côte des Dunes) sont toujours en activité, de même que les trois ferries de DFDS sous pavillon britannique assurant le service entre Dunkerque et Douvres, les Dover Seaways, Dunkerque Seaways et Delft Seaways.

