DFDS : le Côte d’Opale à 75% d’achèvement

Appelé à succéder l’an prochain au vieux Calais Seaways sur les lignes du Détroit, le nouveau ferry de DFDS voit son armement à flot se poursuivre au chantier chinois AVIC Weihai. Mis à l’eau en mai dernier, le Côte d’Opale devrait débuter ses essais en mer en avril, en vue d’une mise en service à l’été 2021. Selon son armateur, la construction du navire en est désormais à 75% d’achèvement.

Le futur Côte d'Opale (© DFDS)

Long de 214 mètres pour une largeur de 27.8 mètres et une jauge de 48.000 GT, le Côte d’Opale sera à sa mise en service le plus grand ferry exploité sur les liaisons transmanche. Pouvant accueillir 1000 passagers et disposant de 3100 mètres linéaires de garages, il pourra naviguer jusqu’à 22 nœuds. Il succèdera donc au Calais Seaways, ferry de 163 mètres de long, 1600 passagers et 1745 mètres linéaires datant de 1991. Comme ce dernier, le nouveau navire de DFDS sera exploité sous pavillon français sur la ligne Calais-Douvres.

Le Calais Seaways (© JULIEN CARPENTIER)

Le Côte d’Opale fait pour mémoire partie des ferries de la série E-Flexer commandés à AVIC par l’armement suédois Stena pour ses propres besoins et ceux d’autres compagnies européennes. Il sera affrété pour une période de 10 ans, avec option d’achat à terme. D’autres navires de cette série vont comme lui battre pavillon français puisque Brittany Ferries va en exploiter trois, prévus notamment pour ses liaisons entre le Royaume-Uni et l’Espagne : le Galicia, qui vient d’entrer en flotte, puis les Salamanca et Santoña en 2022 et 2023.

DFDS continue par ailleurs de renouveler sa flotte exploitée en Baltique avec une nouvelle série de ferries encore plus grands (230 mètres, 54.900 GT), commandés au chantier chinois Guangzhou Shipbuilding International (GSI). Le premier a été mis à l’eau cet été en vue d’une mise en service l’année prochaine.

