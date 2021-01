DFDS : le Drotten arrive à Dunkerque pour la ligne vers l’Irlande

En provenance de Suède, le ferry Drotten est arrivé hier matin à Dunkerque afin d’être positionné sur la nouvelle ligne de DFDS Seaways entre le port français et Rosslare. Un service lancé officiellement le 2 janvier, dans la foulée du Brexit, afin de répondre à la demande des transporteurs de disposer de liaisons directes entre l’Europe continentale et la République d’Irlande. Le Drotten remplace l’Optima Seaways, l’un des trois ferries ayant effectué le lancement de cette nouvelle ligne et qui reprend maintenant son activité en Baltique. Le Drotten rejoint sur Dunkerque-Rosslare le Kerry et surtout son sistership, le Visby.

L'Optima Seaways (© JULIEN CARPENTIER)

Le Kerry (© JULIEN CARPENTIER)

Le Visby (© JULIEN CARPENTIER)

Le Visby et le Drotten (ex-Gotland) étaient auparavant exploités par la compagnie suédoise Destination Gotland entre l’archipel du Gotland et Nynashamn/Oskarshamn.

Les deux jumeaux ont été livrés en 2002 et 2003 par le chantier chinois Guangzhou Shipyard International. Capables d’atteindre la vitesse de 28 nœuds, ces navires de 196 mètres de long pour 26 mètres de large disposent d'un linéaire de garages de 1800 mètres et peuvent accueillir jusqu’à 120 pièces de fret (ou 500 voitures) et 1500 passagers. Affrétés temporairement par DFDS, ils sont toujours immatriculés en Suède.

