DFDS ouvre une nouvelle ligne entre Calais et Sheerness

L'activité est décidément intense sur le détroit du Pas-de-Calais. Après l'ouverture des services vers l'Irlande et l'arrivée d'un opérateur supplémentaire - Irish Ferries - sur la ligne Douvres-Calais, c'est désormais un nouveau port qui entre dans la logistique du fret entre l'Angleterre et la France. DFDS a annoncé l'ouverture, à compter du 1er juin, d'une rotation quotidienne entre Calais et Sheerness. Ce port est situé dans le nord du Kent, à proximité de la M25,…