Dieppe-Newhaven : DFDS réarme le Côte d'Albâtre

Avec la levée de la quarantaine britannique prévue au 10 juillet, les réservations des touristes d'outre-manche sont en très forte hausse. DFDS Seaways, qui a déjà annoncé le réarmement du Calais Seaways sur la ligne du détroit, revient également à la normale sur la ligne de Dieppe-Newhaven en proposant à nouveau trois aller-retours quotidiens et ce à compter du samedi 11 juillet. Pour celà, la compagnie va réarmer le Côte d'Albâtre arrêté depuis le confinement.

« Les trafics enregistrés ces dernières semaines montrent une augmentation régulière du trafic fret et plus récemment une forte augmentation en matière de tourisme, notamment dans le sens Royaume-Uni-France. Ainsi la semaine passée près de 2000 passagers touristes, 1100 voitures et 700 pièces fret ont emprunté la ligne. Le rétablissement d’un troisième aller-retour quotidien dès ce week-end va permettre de conforter la vocation touristique de la ligne Dieppe-Newhaven tout en continuant de répondre à la demande fret », précise le département de Seine-Maritime, propriétaire des navires via le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche.

La capacité des ferries sera à limitée à 350 passagers par traversée. Par ailleurs, le bar et un service étendu à la cafétéria ainsi que la boutique à bord seront rouverts avec l’obligation de respecter les mesures de distanciation. Les cabines seront également commercialisées, prioritairement pour les usagers effectuant les traversées de nuit. Ces dernières pourront également être proposées de jour dès lors qu’elles auront pu être désinfectées entre deux rotations