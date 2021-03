Dikwe : un prototype va Ãªtre installÃ© Ã  Sainte-Anne-du-Portzic

Le site pour l’installation d’un premier prototype de la digue houlomotrice Dikwe a été arrêté. Ce sera dans le Finistère, à Sainte-Anne-du-Porzic, sur la commune de Plouzané, juste à côté Brest, où l’Ifremer a installé sa plateforme d’essais THeoREM. Un premier prototype sera mis en service en septembre, si tout se déroule comme prévu, indique à Mer et Marine Quentin Henry, responsable commercial Génie civil de Legendre Construction, qui porte ce projet.

Un site adéquat

L’endroit présente plusieurs intérêts, explique Quentin Henry : « Le site est déjà expérimenté, ce qui permet d’avoir des relevés de houles, une bonne connaissance des états de mer. On n’a pas besoin de mener de campagnes complémentaires et tout le dispositif de relevés in situ est présent. C’est l’une des premières raisons. La deuxième, c’est que c’est une zone sécurisée, interdite à la navigation. Il y a toute l’infrastructure disponible et notamment pour les questions de câblages, de connexion à la terre. Tout est simplifié car le site est déjà instrumentalisé. Enfin, ça a du sens vis-à-vis de notre partenaire Ifremer. Les chercheurs qui travaillent sur le projet sont localisés juste au-dessus ».

Ainsi, après une première campagne sur une maquette au 1/15e, dans un bassin de l’Ifremer, un prototype va être testé en conditions réelles. Il sera constitué d’un seul caisson à échelle réduite (entre ¼ et ½). Le flap (volet oscillant) mesurera environ 4 mètres de large par 4 mètres de haut. Il s’insèrera dans le caisson. Lui-même sera positionné sur une embase …