Dixième colloque "Les méninges", le 10 mars, au Guilvinec

Le Lycée public maritime du Guilvinec organise son 10ème colloque annuel Les méninges « Laisse pas la mer en PLS ! ». Parce que la préservation de l’environnement marin est un enjeu majeur pour notre avenir et celui de la planète et que l’éveil des consciences se cultive dès le plus jeune âge, les lycéens agissent et le font savoir.

Le colloque aura lieu le mardi 10 mars 2020 au Malamok, Centre Loisirs & Culture, au Guilvinec, de 14h à 17h et est ouvert au public, sous réserve des places disponibles.

Communiqué du lycée public maritime du Guilvinec, le 02/03/20