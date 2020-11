Dolphin Charger va livrer des chargeurs de batteries pour des navires à passagers indiens

L’entreprise Dolphin Charger a signé un contrat avec Siemens India pour la fourniture de chargeurs de batteries certifiés DNV-GL à destination de 23 bateaux de transport passager « eco-friendly » 100 pax. Chaque bateau sera équipé de 2 ensembles de 24 volts 200 amp. Deux chargeurs Dolphin PRO HD+ 24 volts 100 amp opèreront en parallèle afin de délivrer la capacité totale de 200 amp. Chaque produit sera accompagné d’un FAT (Factory Acceptance Test) réalisé avec le client en visioconférence. (Covid oblige).



Les bateaux à propulsion hybride seront opérés par l’exploitant « Kochi Water Metro project » à partir de décembre. L’ensemble du projet prévoit un total de 78 bateaux. Parmi ceux-ci, les 23 premiers avec une capacité de 100 places ont été commandés au chantier Cochin Shipyard. Les suivants disposeront de 50 places. Il est prévu d’utiliser ces bateaux pour du transport urbain et périurbain autour de la ville de Kochi.



Cochin Shipyard Ltd est le plus important chantier Indien. Depuis 1972, il est entièrement public. En 30 ans, le chantier est devenu le leader incontesté de l’industrie navale du pays avec des activités de réparation et construction.



Siemens India fournira les systèmes électriques pour la propulsion hybride, la gestion (switchboards & automatisme). Ils intégreront les chargeurs Dolphin PRO HD+ certifiés DNV-GL.



Depuis 1996 avec ses équipes basées en Haute-Savoie, Dolphin Charger conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de produits électriques et électroniques pour le secteur de la marine (plaisance et professionnelle) ainsi que les véhicules de loisirs et les carrossiers industriels. Parmi les produits standards, des chargeurs de batteries AC/DC, des chargeurs DC/DC, des coupleurs, des gestionnaires de batteries.

Communiqué de Dolphin Charger, 20/11/20