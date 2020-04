Dongfang assemble une éolienne de 7 MW

Elle est présentée comme « résistante aux typhons ». La nouvelle turbine DEW-D7000-186 du constructeur chinois Dongfang Electric Corp (DEC) a été assemblée dans son usine de Fujian, au sud-est de la Chine. D’une puissance de 7 MW et un diamètre de 186 mètres (à titre de comparaison, une Haliade-X fait 220 mètres de diamètre), cette éolienne a été conçue pour être installée dans des zones où les vents sont assez faibles à modérés, avec un environnement très salin, mais pouvant aussi être soumis à des typhons. Dongfang avait présenté en août 2019 une éolienne de 10 MW. La plus grande et plus puissante produite par la Chine. Elle doit être installée à Fujian.

