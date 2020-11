Dossier : l’UMPF et les Union maritimes locales défendent leur vision des ports

Nos confrères de Ports et Corridors publie ce lundi 16 novembre un numéro spécial de 30 pages (format PDF téléchargeable gratuitement) permettant de comprendre les positions de l’Union Maritime des Ports de France (UMPF) et des Unions locales sur leur rôle et leur vision des Grands Ports Maritimes français, dont elles souhaitent intégrer les organes de décisions. « Comment imaginer un port entreprenant sans ses entrepreneurs ? », s'interroge le président de l'UMPF, Michel Segain, dans un long entretien accordé à Ports et Corridors.

Outre la gouvernance, il est aussi question de la stratégie portuaire nationale, du Brexit, de la digitalisation dans les ports, de la formation, ou encore de la création d’Haropa, ainsi que des spécificités locales.

Un tour d’horizon national et dans chaque GPM métropolitain, mais aussi Outre-mer, de la Guyane à La Réunion, en passant par la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie.

- Ce numéro spécial est à télécharger sur le site Ports et Corridors