Douane : la nouvelle VGC antillaise à l’eau

Actualité décidément très chargée pour Ocea qui en plus d'avoir livré hier le plus grand patrouilleur de son histoire, a aussi mis à l’eau cette semaine la première des deux nouvelles vedettes garde-côtes commandées par la Douane française pour renouveler ses moyens aux Antilles. Sorti du chantier des Sables d’Olonne, le Kaladja (DF 34) rejoindra en début d’année la Guadeloupe, où il opèrera depuis Pointe-à-Pitre. En cours de réalisation, son sistership, le Sokan (DF 35), ralliera quant à lui Fort-de-France, en Martinique, au printemps prochain. Ces VGC vont remplacer respectivement les Pitera (DF 31, 1993) et Rakawa (DF 44, 1991), unités de 28,7 mètres en composite du type Couach 28.

Les Kaladja et Sokan sont des bateaux en aluminium adoptant le design FPB 100 d’Ocea. Longs de 31 mètres pour une largeur de 7 mètres, ils pourront atteindre la vitesse de 27 nœuds et franchir 500 nautiques à 20 nœuds, pour une autonomie de trois jours. Les deux moteurs principaux sont des Caterpillar C32 d’une puissance unitaire de 1268 kW, un propulseur d'étrave allant faciliter les manoeuvres. Armés par un équipage de 10 douaniers (+ 6 passagers), ils mettront en œuvre une mitrailleuse de 7.62 mm ainsi qu’un semi-rigide Sillinger de 5.8 mètres équipé d’un moteur de 115 cv et mis en oeuvre par un bossoir anti-pendulaire.

Après ces deux nouvelles unités, la Douane a lancé un appel d’offres pour la construction de trois autres vedettes garde-côtes. D’une trentaine de mètres également, elles doivent être mises en service en 2021 et 2022. Ces VGC sont appelées à remplacer à Saint-Martin, aux Antilles, la DF 24 Sua Luiga (vedette du type Couach 23 datant de 1996) et à Kourou, en Guyane, la DF 45 Sirocco (type Couach 28 en service depuis 1992). La troisième unité succèdera quant à elle à une autre Couach 28, la DF 37 Nordet (1994) stationnée à Dunkerque. Plusieurs chantiers sont en compétition, le lauréat devant être désigné prochainement.