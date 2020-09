Douarnenez: nouveaux mâts pour le Skellig

Les opérations de grutage des nouveaux mâts du Skellig se sont déroulées mardi en début de matinée, sur les bords du Port-Rhu. Le langoustier naviguait depuis presque dix ans avec un grand mât récupéré sur le thonier Le Biche.

Le nouveau grand mât de 17 m en lamellé-collé a été fabriqué par la société Charpentier marine Morbihan de Locmariaquer.

Avec la crise sanitaire, l’annulation des fêtes maritimes et des différentes sorties en mer, l’association « Un langoustier pour Douarnenez » a enregistré un manque à gagner de quelque 6 000 €. Le budget du chantier a pu être bouclé grâce aux subventions de la Ville de Douarnenez, du Conseil départemental et du Conseil régional. Un soutien rendu possible grâce au label « Bateau d’intérêt patrimonial » décroché par l’association en 2013. Les finances de l’association sont aujourd’hui à flot.

Le mât arrière a également été gruté mardi. En 2018, l’école agricole Le Nicot de Lopérec avait offert le bois nécessaire à la fabrication de ce mât de tape-cul. Le mât arrière a ensuite été façonné à Douarnenez par les bénévoles de l’association. C’est en 2000, que le regretté Jean-Pierre Philippe avait lancé le projet de construire le langoustier. Le Skellig avait été mis à l’eau, le 30 août 2011. C’est avec deux mâts tout neufs que le Skellig fêtera, l’été prochain, ses dix ans de navigation, pour le plus grand bonheur des passionnés de patrimoine maritime.

Un article de la rédaction du Télégramme